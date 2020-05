Um acidente na BR-290 no início da manhã de hoje, terça-feira, 12, na altura do Km 412, após a empresa PGA e o Motel Status, entre Santa Margarida do Sul e São Gabriel, deixou a rodovia interditada nos dois sentidos. De acordo com informações, o motorista de uma carreta com placas de Faxinal do Soturno perdeu o controle do veículo devido a chuva, atravessando a carreta em forma de “L”. O motorista precisou de atendimento médico, pois teve ferimentos leves.

Com dados Coluna Ponto de Vista