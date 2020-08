Acidente na BR-290 resulta em uma morte

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta na tarde de domingo, 23, na BR-290 em Caçapava do Sul.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão traseira, envolvendo uma caminhonete Montana e uma motocicleta, ocorreu por volta das 15h45min no Km 345.

A vítima, Juliano Aires Nunes, sepeense, 33 anos, conduzia a motocicleta no sentido capital/interior no momento da colisão. Ele não resistiu e faleceu enquanto aguardava a chegada do Samu.

Os atos fúnebres estão acontecendo no cerrito do Ouro.

Dados: DSM