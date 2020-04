Acidente na BR-290 resulta em uma morte

Um acidente na BR-290, na tarde desta terça-feira, 31, entre os municípios de Vila Nova do Sul e São Sepé, na localidade conhecida como Cerrito do Ouro deixou a rodovia bloqueada nos dois sentidos.

Conforme informações apuradas no local, uma cominhonete Fiorino Fiat invadiu a pista contrária na proximidade do quilômetro 353, causando a colisão contra uma carreta que tombou no local.

Não há informações do número de feridos, somente de que uma pessoa morreu no local.

O Samu e o Corpo de Bombeiros prestaram atendimentos.