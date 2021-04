Acidente na BR-290 resulta em uma vítima fatal

Divulgação/Caderno7

Um acidente envolvendo uma carreta e um gol, na BR-290, em frente à sede campestre do CTG Sincero Lemes, em Vila Nova do Sul, na noite de sábado, 03, resultou em uma morte.

De acordo com informações, a colisão aconteceu após um dos veículos invadir a pista contrária, ocasionando o choque frontal. O motorista do Gol, identificado como Eloino Nascimento, 65 anos, morador da localidade de Mata Grande, entre Vila Nova e São Sepé, faleceu no local. O motorista da carreta, sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrido pelo

Samu e encaminhado para o Hospital Santo Antônio, em São Sepé.

Com informações Caderno7.