Acidente na BR-392 causa uma morte

Um acidente envolvendo um Caminhão (cavalinho) com placas BYB 1072 de São Sepé e um Palio com placas IJQ 1982 de Cruz Alta, no início da manhã de hoje (19), na BR-392, na proximidade de Sanga Funda, deixou uma vítima fatal. De acordo com dados levantados no local o automóvel vinha no sentido Santa Maria-São Sepé e o Cavalinho em sentido contrário e, conforme o irmão do motorista do caminhão, o Fiat Pálio teria invadido a pista contrária e não teria dado tempo de desviar vindo a ocorrer a colisão frontal. Com a violência do choque, o caminhão saiu da estrada e caiu em uma ribanceira na lateral da rodovia. Já o automóvel ficou atravessado em cima da pista de rolagem da BR. A rodovia está interditada em meia pista.

O motorista do caminhão, sr. Adenir Santos Gonçalves foi atendido em uma ambulância do SAMU de Santa Maria e passa bem. O condutor do automóvel não teve sua identidade revelada.

Fotos: Roberto john