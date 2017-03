Acidente na BR-392 deixa dois feridos.

No começo da noite desta quarta-feira, 08, por volta das 20 horas, o veiculo VW Saveiro, placas IOU 4119, de São Sepé, foi atingido na parte traseira por uma caminhonete Strada vermelha, deixando seus ocupantes feridos. Segundo depoimento de testemunhas a caminhonete transitava no sentido São Sepé-Santa Maria quando ao reduzir a velocidade por causa de um buraco na rodovia foi atingido violentamente na parte traseira pela caminhonete Strada que vinha logo atrás. Com o impacto o veículo foi lançado para fora da pista, parando no acostamento contrário ao sentido em que transitava,

Os ocupantes do veículo Jader Castro Ehle e Bruna Ottes foram atendidos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Santo Antônio para exames.

Segundo foi apurado pela nossa equipe de reportagem, Jader após os primeiros exames foi transferido para Hospital em Santa Maria e Bruna apesar de estar em estado de choque passa bem.

Atenderam a ocorrência além da Brigada Militar, o SAMU e o Corpo de Bombeiros.