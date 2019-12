Acidente na BR-392 deixa duas pessoas feridas

Um acidente no início da noite de hoje, sexta-feira, por volta das 19 horas, na BR-392, em São Sepé, deixa duas pessoas feridas. O choque aconteceu entre uma motocicleta BMW 1200 de placas BEB 287, do Uruguai, e um Chevette SL, com placas IEE 3937 de São Sepé..

De acordo com dados levantados no local, os dois veículos transitavam no sentido São Sepé/Santa Maria quando no trecho entre o Posto São Sepé e a Sanga Funda, a motocicleta atingiu a traseira do automóvel. Os dois motoristas foram conduzidos ao Hospital Santo Antônio pelo Samu.

Fotos Roberto John