Acidente na BR-392 deixa motociclista ferido

Um acidente, na BR-392, em São Sepé, envolvendo uma Saveiro Preta e uma motocicleta Honda Twister 250 deixa motociclista ferido.

De acordo com dados levantados no local, por volta das 20 horas, de hoje, segunda-feira, 16, uma Saveiro seguia pela BR-392 direção São Sepé/Santa Maria quando convergiu à esquerda da via, para entrar em um Posto de Combustíveis, e acabou colidindo com uma motocicleta Honda Twister 250, placas IMT 9H35, que vinha na direção contrária. Com a colisão motociclista acabou sendo lançado ao chão e com o impacto a motocicleta ficou no meio da rodovia , uma carreta que trafegava no mesmo sentido, e também um ônibus que fazia a linha Santa Maria/São Sepé acabaram passando por cima do veículo.

O motociclista foi socorrido pelo Samu e transportado ao Hospital Santo Antônio.

Já o motorista da Saveiro entrou no posto para fugir do local, os atendentes tentaram parar o veículo e quase foram atropelados pelo mesmo. O veículo seguiu em direção à São Sepé. O Posto possui câmaras de vigilância e as imagens serão averiguadas na tentativa de descobrir as placas da Saveiro e identificar o seu motorista. Também foram solicitadas as imagens das câmaras da entrada da cidade, para averiguação se a Saveiro entrou na cidade.

Fotos: Roberto John