Acidente na BR-392 deixa trânsito em meia pista

Na manhã de hoje, domingo, 02, uma carreta carregada de terneiros que vinha de Porto Alegre para São Sepé, tombou ao fazer a curva de uma das alças de acesso da BR-290 com a BR-392. A carreta ficou tombada na pista da BR-392, interrompendo o trânsito em meia pista até a retirada dos animais (que foram colocados em uma propriedade próxima ao local do acidente) e do veículo.

Alguns animais ficaram presos na carreta. O motorista sofreu lesões leves e foi encaminhado ao Hospital de Caçapava do Sul.