Acidente na BR-392 deixa uma pessoa ferida

Fotos Roberto John

No final da tarde de hoje, quinta-feira, 23,por volta das 17 horas, um acidente na BR-392, entre os Postos Cotrisel e São Sepé, resultou em uma pessoa ferida.

Confirme relatos dos policiais rodoviários que estavam atendendo a ocorrência, a mulher com iniciais IRR, funcionária do Banrisul de Caçapava do Sul, estava retornando para sua residência em Santa Maria quando ao tentar fazer uma ultrapassagem sobre um caminhão, perdeu o controle do HB20, placas QII 5006, de Itapema, saindo da pista no sentido contrário ao que trafegava.

O veículo parou no meio de um matagal à beira da rodovia, ficando totalmente demolido. A motorista foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santo Antônio de São Sepé.

A Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, e a PRF atenderam a ocorrência.