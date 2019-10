Acidente na BR-392 deixa uma pessoa ferida

No início da noite de hoje, sexta-feira, 04, por volta das 18h45, um acidente envolvendo um automóvel e uma carreta resultou em uma pessoa ferida.

De acordo com dados fornecidos pela Brigada Militar que estava no local do acidente, a colisão ocorreu quando a Carreta Scania 360, com placas BSG7A19 saiu do Posto São Sepé, antigo Posto Job, e entrou na BR-392. No sentido São Sepé/Santa Maria vinha o automóvel VW Parati com placas IFT 1308 de São Sepé que não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão, vindo a chocar-se contra a lateral do caminhão e saindo fora da estrada.

O motorista do automóvel, identificado como Eduardo de Oliveira Vieira foi atendido pela Samu e levado ao Hospital Santo Antônio. O motorista da carreta nada sofreu.

(Fotos Roberto John)