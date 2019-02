Acidente na BR 392 deixa uma vítima fatal e dois feridos

Um acidente na BR392 resultou em uma morte e dois feridos. A colisão ocorreu em frente à lombada eletrônica da Vila Block e envolveu um Fiat Palio, placas IXJ 3021, de Caçapava do Sul que seguia no sentido Santa Maria/São Sepé e o Ford Focus, placas IMH 0994, de Porto Alegre, que trafegava no sentido contrário.

No acidente morreu Selma Feiteiro Antunes, residente em Caçapava do Sul. O motorista do automóvel, Antônio Carlos Antunes, marido da vítima, ficou ferido e foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Santo Antônio em São Sepé.

A motorista do Focus,Graciela Nobre Flores, também ficou ferida e foi atendida pelo SAMU. A Polícia Rodoviária está atendendo a ocorrência juntamente com os bombeiros de São Sepé e SAMU.