Um acidente no início da manhã de hoje na BR-392 resultou em uma carreta tombada às margens da rodovia.

De acordo com o motorista da carreta, ele seguia na direção São Sepé/Caçapava quando na subida próximo ao Posto Pillon um automóvel estava ultrapassando outro veículo. Para não causar a colisão frontal foi obrigado a desviar para o acostamento ocasionando seu tombamento. No momento do acidente havia muita cerração no local. O motorista que é de Santa Rosa, passa bem.

(Fotos: Fernando Garcia)