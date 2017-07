Acidente na BR-392 próximo a encruzilhada

Acidente próximo a Encruzilhada na BR-392 no início da noite de hoje (segunda,10) um carro marca Ford Fiesta branco com placas IWU 7835 de Caçapava do Sul, deixou o motorista Pedro Santos Pereira, 26 anos ferido.

De acordo com relato do próprio motorista ele havia saído de um cursinho e seguia no sentido Santa Maria/Caçapava do Sul quando foi fechado por um caminhão fazendo com que ele saísse da estrada. Pedro, que estava usando o cinto de segurança, ligou para os bombeiros que acionaram o SAMU que prestou os primeiros socorros e o transportou até o hospital Santo Antônio em São Sepé.

Pedro está consciente e de acordo com um familiar ele será transferido para Santa Maria onde há mais recursos para exames mais especializados.

Fotos: Roberto John