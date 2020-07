Acidente na BR-392 resulta em uma pessoa ferida

Fotos: Fabiana Garcia

Um acidente na tarde de hoje, terça-feira, 21, por volta das 14h30min, na BR-392, altura do Km 282, entre um caminhão caçamba e um VW Golf, resultou em uma pessoa ferida.

De acordo com o motorista do VW Golf, com placas de Dom Pedrito, ele estaria transitando na BR-392 no sentido Caçapava do Sul/São Sepé, quando um caminhão Caçamba, com placas de São Sepé, que transitava no sentido oposto, atravessou a rodovia na sua frente para entrar no Posto de Combustível, ocasionando uma colisão do automóvel contra o rodado do caminhão.

Com o choque, o automóvel foi parar na leteral oposta da BR-392, dentro uma vala. O motorista teve um leve ferimento no supercílio, já a passageira que o aompanhava, teve um de seus pés preso à ferragem, precisando do auxílio do Corpo de Bombeiros para ser retirada do veículo, e após, foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio pelo Samu.