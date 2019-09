Acidente na proximidade da sub-estação resulta em três feridos

Um acidente por volta das 16 horas da tarde de hoje, domingo, 01, resultou em três pessoas feridas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal que estava no local do acidente, o Fiat Uno, de placas INK1J20, transitava pela ERS-149, direção Tupanci/São Sepé quando ao fazer a curva teria invadido a pista contrária e ao desviar do Renault Duster que vinha em sentido São Sepé/Tupanci, acabou saindo da pista.

Nossa reportagem conversou com um dos feridos, Eduardo Vargas que confirmou as informações.

Ficaram feridos André Rosa, Eduardo Vargas e Amauri dos Santos, todos foram conduzidos ao Hospital Santo Antônio pelo SAMU e passam bem.

O Corpo de Bombeiros de São Sepé ajudou no atendimento da ocorrência.