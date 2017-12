Acidente na Sanga Funda resultou em morte

Um grave acidente por volta das 19 horas de hoje, 21, na BR-392, próximo a Sanga Funda, deixou uma vítima fatal, Elisângela Corrêa Ilha de 38 anos, funcionária do Supermercado Arrozão de Formigueiro.

Segundo relato do motorista do caminhão envolvido no acidente, Marcelo J. da Silva Machado, o Chevrolet Corsa de placas APN 7848, que Elisângela conduzia , vinha no sentido São Sepé/Santa Maria e ao passar por um destroço de carroceria que estava na estrada desviou para o acostamento e ao retornar se atravessou na pista ocasionando a colisão.

Com a violência do impacto o Corsa foi arremessado para a lateral da rodovia e ficou destruído. Elisângela faleceu no local.

O caminhão com placas IXS 2669 teve avarias na parte frontal e o motorista nada sofreu.

Marcelo relatou que estava vindo de Cerro Grande onde descarregou o caminhão e se dirigia para Rio Grande.

Fotos: Roberto John