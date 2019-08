Acidente no bairro Lôndero deixa motorista ferido

Na manhã de hoje, domingo, 18, por volta das 10 horas, um acidente envolvendo um VW Voyage branco e um Ford Focus prata, no cruzamento da rua Luiz Michelin com a rua Paulo Rosa, além de danos materiais, resultou em atendimento pelo SAMU do motorista do Ford Focus.

De acordo com a Brigada Militar, que estava atendendo a ocorrência, o VW Voyage de placas ISI0F57 transitava pela rua Luiz Michelin, quando ao cruzar a rua Paulo Rosa teve a preferencial cortada pelo automóvel Ford Focus de placas ILD 9284, ocorrendo a colisão.

Com a força do impacto, o motorista do Ford Focus, Flavio Alaerte Alves Trindade, precisou, por precaução, de atendimento médico pela equipe do SAMU, sendo transportado para exames no Hospital Santo Antônio. Já o motorista do Voyage, Ricardo Mongrandi Almeida foi atendido no local e liberado.