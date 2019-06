Acidente no centro da cidade deixa cinco pessoas feridas

No início da noite de sexta-feira, 28, um acidente envolvendo um Volkswagen Gol de placas IHV 6828 e uma Volkswagen Saveiro de placas ITU 1903, na rua Coronel Veríssimo, nas proximidades da “Fonte da Bica”, resultou em cinco pessoas feridas.

De acordo com depoimento prestado a Brigada Militar pelos condutores dos veículos, ambos trafegavam no meio da pista no momento da colisão, sendo que o Gol trafegava no sentido Bairro/Centro e a Saveiro no sentido contrário. Com o impacto os 4 ocupantes do Gol (sendo um deles uma criança) e o motorista da Saveiro foram atendidos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Santo Antônio, onde após medicados foram liberados.