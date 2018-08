Acidente no centro deixa uma pessoa ferida

Na manhã de hoje, sábado, 11, por volta das 6h30min um acidente envolvendo um Corsa de placas IPB 2771 de São Sepé causou ferimentos na motorista do veículo.

De acordo com a Brigada Militar, a motorista do Corsa, Laura Pereira Vargas, de 27 anos, transitava pela avenida Getúlio Vargas, sentido Bairro/Centro quando nas proximidades da Rua Emídio Jaime de Figueiredo perdeu a direção do veiculo, vindo a colidir contra um poste de concreto.

Com a violência do choque, o poste se partiu e tombou na Avenida. Laura sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Santo Antônio para exames.

Os bombeiros estão isolando parcialmente a Avenida até que possa ser retirado o veículo e o poste tombado.

(Fotos: Roberto John)