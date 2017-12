Acidente no trevo da BR-392 com ERS-149 deixa dois feridos

Um acidente no final da manhã de hoje, 02, por volta das 10h30min envolvendo un Nissan Versa de placa IBX-2264 de Porto Alegre e um Vectra de placa IXX 1414 de Formigueiro, na BR-392 no trevo de acesso a ERS-149 resultou em duas pessoas feridas.

De acordo com relato da motorista do Vectra, Maria de Jesus Ouriques Vieira, ela seguia na direção Formigueiro/São Sepé quando ao entrar na BR-392 não percebeu a aproximação do outro veículo, ocasionando a colisão.

Maria de Jesus e os três passageiros que a acompanhavam no veículo nada sofreram. Já a passageiro da Nissan, Beatriz Correa sofreu ferimento e teve que ser atendida ainda no local pelo SAMU e após pelo Hospital Santo Antônio em São Sepé. O motorista que dirigia a Nissan, Antonio José Correa Pereira, sofreu ferimentos leves e acompanhou ao hospital.

Atenderam a ocorrência o SAMU, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal.

Fotos: Roberto John