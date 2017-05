Acidente no trevo de acesso ao município de Formigueiro

Um acidente envolvendo um caminhão e um automóvel, hoje por volta das 19h20min resultou em uma pessoa ferida.

De acordo com relato contado pelo motorista do caminhão, sr. Luis Carlos, ele transitava pela BR-392 no sentido São Sepé/Santa Maria, quando ao cruzar o trevo de acesso a Formigueiro, um automóvel Crossfox saiu da RS-149 e entrou na BR-392 ocasionando a colisão. Pelos dados informados pela PF que estava no local atendendo à ocorrência, no automóvel estavam um casal.

A mulher foi levada pela Samu ao Hospital Santo Antônio