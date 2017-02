Acidente no viaduto de São Sepé deixa 4 pessoas feridas

Na noite de sábado, 18, por volta das 21:30, um acidente envolvendo um Fiat Strada com placas IRO 5998 de São Sepé e um Ford KA com placas CLM 0455 de Florianópolis resultou em e pessoas feridas e encaminhadas ao Hospital Santo Antônio.

De acordo com relatos colhidos por nossa reportagem, o Fiat Strada trafegava pela avenida no sentido bairro/centro, em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo vindo a se chocar de frente contra o Ford KA que vinha em direção contrária. Com a violência do choque o Fiat Strada chegou a capotar duas vezes.

O motorista do Fiat Strada, Paulo Roberto Matos de Oliveira e mais três passageiros (nomes não foram divulgados) que estavam no Ford KA, foram encaminhados ao Hospital Santo Antônio. O motorista do Ford KA, Alessandro Fantinel, nada sofreu.