Acidente resulta em uma pessoa ferida na BR-392

Fotos: Roberto John/Jornal A Fonte

Um acidente no início da tarde desta sexta-feira, 19, na BR-392, deixou o condutor do automóvel com ferimentos leves.

De acordo com dados levantados no local, o motorista, funcionário da Susepe de São Sepé, transitava na BR-392 no sentido São Sepé/Santa Maria, na proximidade da Sanga Funda, quando devido a fumaça provocada por um incêndio às margens da rodovia, colidiu contra a traseira de um caminhão, vindo a capotar na pista contrária.

O motorista saiu do carro sozinho e telefonou para um amigo pedindo ajuda.

Com a chegada do SAMU ele foi transportado para o Hospital Santo Antônio com ferimentos no braço.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local e no momento da reportagem ainda estava tentando controlar o incêndio.