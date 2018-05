Acidente resulta em uma pessoa ferida

Um acidente no final da manhã de hoje, por volta das 12h10, na rua Plácido Chiquiti, resultou em uma pessoa ferida.

De acordo com dados levantados no local, uma Hyundai Tucson com placas de São Sepé que seguia no sentido centro/bairro dobrou para ingressar em uma garagem e a moto Yamaha, também complacas de São Sepé, que seguia no mesmo sentido logo atras, não teve tempo de desviar , ocorrendo a colisão.

A motociclista, Carmen Lourenço, teve ferimentos e foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio pelo SAMU, após ser atendida no local pelo Corpo de Bombeiros.