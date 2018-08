Acidente resulta em uma vítima fatal na BR-392

Um grave acidente na tarde de hoje, terça-feira, 21, por volta das 16 horas, envolvendo um caminhão e um Jeep Renegate com placas de São Sepé, resultou na morte de uma pessoa.

A colisão ocorreu próxima a Sanga Funda e conforme relatos, o caminhão transitava no sentido São Sepé/Santa Maria quando ocorreu o choque contra a caminhonete que seguia no sentido contrário.

Com a força do impacto, os veículos ficaram parados fora da BR-392, um em cada lado da rodovia.

O motorista da caminhonete, Daniel Pacheco Vargas ficou preso as ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU, sendo conduzido ao Hospital Santo Antônio e após ao Hospital em Santa Maria. Já, sua companheira, Helen de David, morreu no local. O motorista do caminhão nada sofreu.

Fotos: Luis Garcia e /Divulgação