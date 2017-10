Acidente tumultua centro da cidade no final da manhã de hoje

Um acidente envolvendo vários veículos na esquina das ruas Sete de Setembro com Percival Brenner tumultuou o centro no final da manhã de hoje, 21.

Conforme relatos de testemunhas que presenciaram o ocorrido, a caminhonete ITS 0090, de São Sepé, transitava pela rua Sete de Setembro quando ao cruzar com a rua Percival Brenner foi abalroada pelo Fiat IJU 4982, de São Sepé, que não respeitou a preferencial e avançou o cruzamento. Com a violência do choque, a Caminhonete S-10 avançou sobre a calçada e colidiu frontalmente contra o pilar do prédio da agência dos Correios e o Fiat foi colidindo contra vários veículos que estavam estacionados na rua Sete de Setembro. Foi acionado o corpo de bombeiros e a SAMU para fazerem o atendimento de primeiro socorros a motorista da caminhonete S-10.

