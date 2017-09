Ações marcam Semana do Trânsito em São Sepé

Desenvolvimento da conscientização social sobre os cuidados básicos que todo o motorista e pedestre devem ter no trânsito é um dos principais objetivos da campanha.

A Semana do Trânsito teve oficialmente o início de suas atividades na segunda-feira (18), em São Sepé. Durante o período foram realizados eventos e ações com objetivo de despertar na população a importância de boas práticas para motoristas e pedestres. Neste ano, a campanha em nível nacional tem como tema: Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito.

O objetivo da campanha foi de também levar às crianças e aos adolescentes a conscientização sobre um trânsito seguro. Durante a manhã de segunda-feira (18), alunos do Pelotão Mirim, orientados pela Brigada Militar, realizaram panfletagem e deram dicas aos motoristas em frente às escolas Madre Júlia e Mario Deluy.

Outra iniciativa da campanha de 2017 foi de premiar os estudantes em um concurso sobre a temática. Os alunos da educação infantil (1º e 2º anos) fizeram desenhos referentes a placas e sinalização de trânsito. Já os alunos dos anos 3º, 4º e 5º tiveram como tarefa confeccionar desenhos em quadrinhos sobre as boas maneiras no trânsito. Os anos finais (6º ao 9º ano) receberam o desafio de escrever uma redação abordando os perigos da combinação “álcool x direção” e “celular x direção”.

Os estudantes do ensino médio elaboraram vídeos a partir do slogan que intitula a campanha em São Sepé: “e se essa fosse a sua última foto?”. A imagem que ilustra a campanha em banners colocados na cidade ressalta os perigos e consequências que um simples descuido pode provocar.

Na última sexta-feira (22), motoristas do transporte escolar do município, taxistas e condutores de veículos particulares que transportam crianças participaram de palestra com o sargento Márcio Ricardo Pinto da Silva, no auditório do Centro Cultural. Neste próximo domingo (24) terá mateada com distribuição de erva-mate e água quente na Praça das Mercês. Durante o dia haverá ações envolvendo atividades sobre o trânsito.

Na segunda-feira (25), crianças da Escola Infantil Dona Zeferina de Almeida Lopes realizaram ações de conscientização sobre o trânsito. Durante a manhã, diversas crianças fizeram uma Blitz educativa, onde distribuíram panfletos com orientações sobre o trânsito. Logo após, as crianças foram até a um Centro de Formação de Condutores – CFC para receber orientações de instrutores e aprenderem um pouco sobre o trânsito. Durante o encontro, as crianças puderam fazer o percurso realizado durante aulas praticas para motocicletas.

Debate

Adolescentes de escolas de São Sepé lotaram o Salão Paroquial para um evento que debateu os perigos sobre o trânsito nesta segunda-feira (25). O prefeito Léo Girardello abriu o evento e enfatizou as parcerias entre diversos órgãos para se buscarem maneiras de conscientizar a população. A abertura do ato também foi com música, com apresentação dos artistas Márcio Vaz Pereira e Mateus Roloff Ramm. Já na atividade, o presidente do Instituto Zero Acidente, de Porto Alegre, Carlos Tatsch, apresentou números e mostrou a importância de atos simples para se evitarem tragédias. Ele sublinhou a importância do município ter se mobilizado. “Os números tanto do país, estado ou mesmo aqui da cidade, mostram que a imensa maioria das tragédias no trânsito estão ligados a nossas escolhas não só como motoristas, mas também como pedestres”, esclareceu.

Após a palestra, uma mesa de debates foi formada. Deram depoimentos e falaram sobre a atuação dos órgãos o Sargento da Brigada Militar, Márcio Ricardo Pinto e Silva, o advogado e presidente do Conselho Municipal de Trânsito (COMTRAN), Mauricio Righi Gonçalves, e a jornalista e repórter da Rádio Gaúcha, Camille Wegner. Eles abordaram sobre o trabalho das entidades e de como a população pode se somar ao trabalho do poder público. O padre Gerson Gonçalves deixou uma mensagem aos jovens para finalizar o evento.

A Semana do Trânsito foi realizada a partir de uma parceria da Prefeitura de São Sepé, Brigada Militar, CFC São Sepé, Detran/RS, Escolas municipais, estaduais e particulares e Consepro, além de empresas como Arrozeira Sepeense S/A, Cooperativa Tritícola Sepeense e Omaer.