Acontece a 5ª Festa da Uva em São Sepé

A abertura oficial com a presença de autoridades e da corte 2019 aconteceu no início na tarde desta sexta-feira,25.

Neste ano, onze vitivinicul­tores participam da festa. Além da venda da uva in natura, há comércio de derivados.

As geleias, chimias,vinhos, cucas, vinagres, licores e sucos, estão à disposição dos consumidores. A expectativa é de que sejam comercializados cerca de três mil quilos de uva.

Durante os dois dias de evento estarão presentes a rainha, Maria Fernanda Schirmann Leão, 1ª princesa, Danieli Ricco Almeida e 2ª princesa, Claudia Aires da Silva. Ainda hoje, sexta-feira, acontecerão apresentações culturais e artísticas, pelo palco passaram a Banda Radioativo, Paulo De Leon e Karine Nunes, banda Lenore, banda Segunda Estação e as duplas Márcio e Roloff, além de Renan e Ariel. O grupo de capoeira Oxossi São Sepé também marca presença no evento.

Empresas como Pampeiro, Giacomini (produtos coloniais), Peixe Frito, Eko 7 Colchões, Bela Casa, Bela Mulher Artesanato e Kojak Churrasqueiras, trazem seus produtos para a a apreciação do público. A Festa da Uva é organizada pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Associação de Vitivi­nicultores Sepé Tiaraju, Emater-Ascar/RS, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho. O evento vai até o meio dia de sábado.

Uva

De acordo com o exten­sionista do Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar de São Sepé, Werner Ritter Wegner, no município, o cultivo de uva ocupa uma área de aproximadamente 25 hectares, cultivada com as variedades bordô, francesa e niágara branca e rosa. A cultura é importante por diversificar a propriedade rural, segundo Wegner.

– A nossa região ainda não é como a Serra, por exemplo, que tem a viticultura como uma atividade principal; aqui temos a pecuária, o arroz, a soja que são as atividades que geram mais renda para o município. Mas a uva e outras frutas ajudam na diversificação da propriedade, dá uma segurança financeira maior, visto que esses produtores são, em sua maioria, pequenos proprietários -.

Em São Sepé, a Emater/RS-Ascar orienta os agricultores envolvidos na viticultura por meio de ações como a verificação da qualidade do solo, auxílio na compra das mudas e no processo de produção, seja no cultivo ou na colheita da safra.

Conforme Wegner também há interesse dos produtores para a criação de agroindústrias. – Um deles está se preparando para abrir uma agroindústria de sucos, empreendimento onde estamos orientando sobre o local para implantação e prestando toda a assessoria no que se refere a esse processo de criação e regulamentação -, antecipou o técnico.