Administração busca orientações para implantar Centro da Juventude e Estação da Cidadania

O Prefeito João Luiz Vargas e o Secretário Adjunto de Desenvolvimento, Leandro Gonçalves, estiveram na manhã desta quarta-feira, 17 de março, em reunião com o Deputado Estadual Beto Fantinel e com o Assessor do Ministério da Cidadania, Ricardo Bassi, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

No encontro, foi tratado sobre uma agenda de São Sepé em Brasília, no mês de abril, no Ministério da Cidadania e no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, onde o intuito será buscar um projeto aos moldes do Centro da Juventude e Estação da Cidadania.

Esse primeiro contato com Ricardo Bassi, buscou orientações para a introdução do projeto em São Sepé, já que o mesmo, foi quem implantou o Centro da Juventude no Rio Grande do Sul, quando foi Coordenador da Cidadania do Governo do Estado.

Entenda mais sobre:

Centro da Juventude – é um Programa de Oportunidades e Direitos que oferece cursos de formação e qualificação profissional, aprendizagem, reforço escolar, atividades de artes, cultura, lazer e esportes que busca aprimorar talentos. O objetivo é dar estrutura, bagagem e preparo aos jovens, para que tenham mais oportunidades de crescimento e desenvolvimento no mundo do trabalho.

A Estação Cidadania – são programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e de inclusão digital, para promover a cidadania em territórios de alta vulnerabilidade social.