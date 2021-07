Depois de pedidos da comunidade, Vereadores e BM, a Administração Municipal divulga novas regras de estacionamento na Rua Riachuelo e arredores.

No dia 30 de junho, foi protocolado um pedido formal pela Brigada Militar de São Sepé para a colocação de sinalizações indicando a restrição de estacionamento na Rua Riachuelo (esquina com as ruas Sete de Setembro e Plácido Chiquiti), no centro da cidade.

O pedido se deu por conta das inúmeras comunicações recebidas pela BM via 190, com relação às situações de perturbação do sossego e tranquilidade, especialmente em finais de semana.

Na mesma semana, no dia 1º de julho, uma reunião na Câmara de Vereadores tratou sobre o mesmo assunto. O ato contou com a presença dos Vereadores e representantes da comunidade. Na reunião foi reforçado o pedido de restrição e avaliação de medida a ser executada pela Prefeitura Municipal.

Diante desses pedidos, na tarde desta sexta-feira, 2 de julho, o Administração editou Decreto Executivo no qual regulamenta restrições solicitadas pela comunidade, considerando a situação de perturbação de sossego e da tranquilidade, bem como de aglomerações de pessoas no local, considerando o momento pandêmico que ainda todo o país vivencia.

QUAIS AS MUDANÇAS NAQUELE TRECHO?

A proibição de estacionamento abrange os dois sentidos da Rua Riachuelo, esquina com as ruas Sete de Setembro e Plácido Chiquiti, bem como a extensão de 30 metros a partir das esquinas das ruas Sete de Setembro e Plácido Chiquiti, de segunda a domingo, das 20h às 6h;

Todos os trechos de proibição de estacionamento estarão devidamente sinalizados;

A fiscalização do cumprimento será realizada pela Brigada Militar, com a autuação em caso de descumprimento e aplicação das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB -;

Decreto foi publicado na data de hoje, com vigência e aplicação imediata.

Fonte e foto: Jornal do Garcia.