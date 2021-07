O ano de 2021 para a atual Administração de São Sepé, começou com foco na arborização, através do setor de Meio Ambiente, do Escritório de Desenvolvimento.

Ao total, 185 mudas de árvores e 390 arbustos e flores plantados em seis meses. O plantio ocorreu em diversos pontos da cidade e no interior de São Sepé.

Conforme o Gerente do Escritório, Pedro Renato Silveira, esse número deve dobrar até o final do ano

Fonte: Jornal do Garcia.