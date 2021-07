Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades receberão vacina contra a Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde de São Sepé divulgou que a partir desta sexta-feira, 23 de julho, adolescentes de 12 a 17 anos de idade com algum tipo de comorbidade podem participar da campanha de vacinação contra Covid-19.

Serão atendidos adolescentes com Obesidade grave, pneumopatias crônicas graves, hemoglobinopatia grave, doenças cardiovasculares, doença neurológicas crônicas, diabete melitius e outros imunodeprimidos.

A vacinação para esta faixa etária ocorrerá somente no Clube do Comércio, no horário das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h, enquanto durarem as 60 doses disponíveis.