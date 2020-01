Advogado Sandro Trentin morre aos 42 anos

Faleceu, na noite desta segunda-feira, o advogado Sandro Seixas Trentin, 42 anos. Trentin era tesoureiro da Ordem dos Advogados Brasileiros de Santa Maria (OAB/SM) em segundo mandato, além de ser sócio da Dutra & Trentin Advogados Associados, juntamente com a esposa Taise Trentin. Ele estava na UTI por conta de uma leucemia que voltou mesmo após a realização de transplante.

Sandro nasceu em Criciúma, em Santa Catarina, mas, aos 2 anos, mudou-se com a família para Vila Nova do Sul, cidade onde passou a infância e adolescência. Formado em Direito, iniciou a carreira profissional em Santa Maria, há 20 anos. Foi membro da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados e havia sido nomeado recentemente Presidente da Comissão Especial da Saudade da OAB/RS. Além disso, atuou também como professor, escritor e palestrante.

O presidente da OAB/SM, Péricles Lamartine, publicou uma nota em uma rede social salientando a forte atuação de Sandro na área profissional e na luta contra a leucemia: “[…] Ao dizer de suas batalhas, sorria e, mais uma vez, ensinava, para logo adiante, seguir em frente com seu ofício e atribuições institucionais, munido de sua inarredável cordialidade. Está, tenho certeza, em bom lugar, mas sobretudo nos corações de sua família, amigos, colegas e na história da nossa instituição.”.

Casado há 10 anos, ele se dedicava a temas ligados à área empresarial, na Dutra & Trentin Advogados Associados. Sandro deixa esposa Taise, duas filhas: Isabella, de 8 anos, e Manuella, de 7anos e um filho, Henrique de 23 anos.

Sandro está sendo velado no CTG Sincero Lemes, em Vila Nova do Sul. O sepultamento deve ocorrer a partir das 17h desta terça-feira.

Fonte: Diário de Santa Maria