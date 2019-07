Advogado Sepeense morre Esteio, na Grande Porto Alegre

Morreu neste sábado, 6 de julho, o advogado sepeense, Tarcísio Leão Jaime, 42 anos.

Estava jogando futebol na cidade de Esteio, na Grande Porto Alegre com amigos, fato que fazia com frequência. Durante a partida, Tarcísio sofreu um aneurisma cerebral e acabou morrendo. Era filho do casal Noeli e Carmelina Jaime.

Tarcísio Leão Jaime, era advogado e foi Juiz Conciliador do Fórum São Sepé, além de diretor das categorias de base do Internacional.

Empresário e sócio do escritório Vargas e Leão, em parceria com João Luiz Vargas.

Tarcísio deixa a esposa Sheila e o filhoJosé de 4 anos.

Para João Luiz Vargas, amigo e sócio de Tarcísio, a morte repentina deixou todos muito abalados.

“Amigos fazem parte da vida da gente, quando partem, morre também um pouco da gente”. Disse João Luiz.

O corpo está sendo trasladado para São Sepé, a Cerimônia de despedida será na sala 1 no Memorial São Sepé. Seu sepultamento será dia 7 de julho em horário a ser divulgado.

A expectativa é de que o velório tenha início após às 4h da manhã.