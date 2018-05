Afonso Hamm visitará São Sepé nesta quinta-feira, dia 3

O Deputado Afonson Hamm – PP visitará São Sepé na tarde desta quinta-feira (03), onde realizará a entrega de um caminhão para a coleta de lixo reciclável na cidade. O Deputado já destinou ao município de São Sepé além de emendas parlamentares, um trator para as Associações das localidades de Santa Clara e Mata Grande.

Em três mandatos, foram 33 Projetos de Lei apresentados e mais de R$ 150 milhões em emendas destinadas para atender 233 municípios gaúchos. Na saúde, são R$ 40 milhões para hospitais filantrópicos, Santas Casas e Unidades Básicas de Saúde (UBS). Para São Sepé o deputado destinou R$ 400.937,55 para atender o município de São Sepé. Áreas contempladas: Agricultura e pavimentação urbana.

A comitiva estará a partir das 17 horas, na Secretaria de Obras para fazer a entrega oficial do Caminhão, logo após o Deputado recepcionará amigos e convidados na Câmara de Vereadores de São Sepé para um debate sobre projetos que estão em andamento na Câmara dos Deputados. Entre os projetos esta o PL-3722/2012 PORTE RURAL DE ARMAS, em que dispõe sobre a licença para o porte rural de arma nos limites da propriedade. O PL já foi aprovado pela Comissões de Agricultura e Segurança Pública da Câmara Federal, após parecer favorável do relator, deputado Alberto Fraga. De acordo com o deputado, o porte rural atende à principal reivindicação de quem vive, trabalha e produz no campo. Hamm ainda está solicitando ao presidente, deputado Rodrigo Maia, regime de urgência para que o projeto seja votado pelo Plenário da Câmara Federal.

Ele também falará sobre a Lei aprovada em 2016 sobre o crime de abigeato, que agravou as penas para o crime de abigeato, Afonso Hamm ressalta que com a nova legislação toda a cadeia do crime passou a ser punida, desde quem furta, recebe, transporta, oculta ou comercializa carne oriunda do roubo. Associada ao trabalho da Força-Tarefa da Polícia Civil, e da Operação Avante da Brigada Militar, a lei reduziu em 30% os casos de abigeato no primeiro ano de vigência.

Defensor da cultura gaúcha, na Câmara dos Deputados Hamm foi um dos principais articuladores para a aprovação da PEC 304, dos Rodeios. Com o apoio do MTG, da ABCCC e da Federação Gaúcha de Laço, Hamm justifica que com essa segurança jurídica estão garantidas as atividades equestres, como as provas de laço, que representam a tradição do povo gaúcho e fomentam o turismo e a geração de emprego.

Agenda:

17 horas – Entrega do caminhão (Secretaria de Obras do Município)

18 horas – Coletiva de Imprensa (Câmara de Vereadores)

18h e 30min – Recepção partidária e debate (Câmara de Vereadores)

21 horas – Futebol entre amigos (Deutsche Arena)