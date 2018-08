Agência dos Correios é assaltada em São Sepé

O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira, 15 de agosto, os funcionários da agência dos Correios, situada na esquina das ruas Sete de Setembro com Percival Brenner, foram rendidos e cliente ficou sob a mira de revólver.

De acordo com informações preliminares, dois homens efetuaram o assalto sendo que um deles estava armado, com arma de fogo. A Brigada Militar e a Polícia Civil compareceram no local e a agência dos Correios foi fechada. Os clientes que estavam no interior da agência presenciaram a ação dos bandidos sendo que um deles ficou na mira do revolver durante o roubo. Uma das clientes passou mal e foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio. Até o momento não há informação dos valores roubados.