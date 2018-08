Agências bancárias de Vila Nova do Sul são explodidas

Por volta das 2h30min, de terça-feira, 14, duas agências bancárias de Vila Nova do Sul foram explodidas por criminosos.De acordo com o Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO), os criminosos utilizaram armamento pesado para arrombarem as agências do Banrisul e do Banco do Brasil. Primeiro os criminosos destruíram a sala de autoatendimento da agência do Banrisul e em seguida foram para a agência do Banco do Brasil. As duas agências se localizam no centro da cidade. Durante a fuga o grupo utilizou uma Sandero de cor prata e foram em direção à Caçapava do Sul, e no trajeto atravessaram um ônibus da empresa Planalto que saiu de Alegrete para fecharem a BR-290.