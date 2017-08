Agências bancárias de Vila Nova do Sul são arrombadas

Vila Nova do Sul foi alvo nesta madrugada de bandidos que arrombaram com explosivos duas agências bancárias do centro da cidade. Por volta das 2 horas da madrugada foram ouvidos explosões que resultaram na destruição parcial das agências do Banco do Brasil e da agência do Banrisul, ambas na Avenida Dario Antunes da Rosa. No momento do assalto a cidade estava desprovida de policiais. Não foi divulgado até o momento o valor do prejuizo. Suspeita-se, de acordo com uma testemunha, que os bandidos fugiram em direção a Porto Alegre em um carro cor prata.

Fotos Vinícius Moraes