Agências bancárias do município são assaltadas

No inicio da madrugada deste sábado (24), um grupo de assaltantes implantou o pânico em São Sepé. Por volta da 1 hora da madrugada, o bando explodiu caixas eletrônicos das agências bancárias do Banco do Brasil e Sicredi.

Com um cordão humano feito por reféns, o grupo tentou sem sucesso arrombar o Banco do Brasil e após banco Sicredi de onde conseguiram levar uma quantia não divulgada de dinheiro.

Para fazerem a ação eles pegaram cerca de 20 reféns e os colocaram de mãos dadas fazendo um cordão de isolamento nas esquinas das ruas Visconde do Rio Branco com Coronel Veríssimo protegendo assim a ação dos criminosos.

Segundo testemunhas, os bandidos mostraram paciência. “Eles nos pararam e pediram para descer do carro e ficar junto com os outros. Ficamos de mãos dadas e de costas para os bancos, quando explodiram. Eles mostravam muita calma”, relata William Brittes.

O grupo levou cerca de cerca de 50 minutos para concretizarem a ação.

Após a ação, o grupo foi surpreendido por policias que trocaram tiros com os bandidos. O policial militar Rogério Rosso foi ferido na perna e foi primeiramente levado ao Hospital Santo Antonio e após a Santa Maria.

O policiamento esta reforçado no município pois existe a suspeita de que alguns bandidos ainda estejam na cidade. Policias Civis e Militares foram acionados e estão na cidade fazendo buscas.

Durante a fuga dos assaltantes, o grupo levou duas reféns junto, que foram libertadas no Posto da Fonte, próximo a Caçapava do Sul. As reféns passam bem.