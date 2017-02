Agente de saúde de São Sepé sofre acidente na BR-290

Permanece internada em São Gabriel a agente de saúde do município de São Sepé que foi vítima de um acidente de moto na BR-290 na tarde desta segunda-feira. Neuza Rozane Alves Lopes conduzia sua motocicleta na altura do Km 350 da BR-290 quando foi atingida por um caminhão. Segundo informações o condutor do caminhão fugiu sem prestar socorro. A vítima que foi socorrida inicialmente por populares ficou cerca de 1 hora a espera de uma ambulância. Conforme relato de um familiar Rozane encontra-se internada no Hospital de São Gabriel aguardando resultados dos exames.