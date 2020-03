Alerta: tentativa de “golpe” utilizando o nome do Poder Judiciário

O Juiz Francisco Schuh Beck, Diretor do Foro da Comarca de São Sepé, alerta para tentativa de “golpe” utilizando o nome do Poder Judiciário.

Falsário, passando-se por Juiz, entra em contato com empresas, motoristas ou órgãos públicos a fim de obter serviço de transporte para si e para sua escolta, alegando que trabalhará na Comarca por tempo determinado. Nisso, agenda encontros e também solicita a devolução de valores que teria pago a maior, o que poderá resultar em estelionato ou outro crime mais grave, como sequestro.

Cumpre informar que o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, via de regra, não fornece nem paga serviço de transporte ou de escolta: o deslocamento dos magistrados de primeiro grau nas suas Comarcas ocorre em seus veículos particulares; escoltas, ademais, somente são concedidas extraordinariamente, quando há ameaça concreta, e são realizadas por órgão específico do Poder Judiciário, e nunca por terceirizados.

Alguns casos do “golpe” foram verificados durante o ano de 2019 no Estado,

o que motivou o informe remetido pelo serviço de inteligência do Poder Judiciário, que vai anexo. Reputou-se que a situação estava sanada, contudo neste ano verificaram-se casos na Comarca de Caçapava do Sul e Piratini.

Eventuais vítimas deverão procurar a Delegacia de Polícia e registrar ocorrência. A situação continua sendo investigada e monitorada pela Polícia Civil e pelo serviço de inteligência do Poder Judiciário.