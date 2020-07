Almança é empossado Governador do Distrito 4780

“Vamos abrir novas oportunidades em nossas comunidades”, disse o

Governador Distrital do Distrito 4780 de Rotary International, José Moacir

Trindade Almança, ao ser empossado durante a Cerimônia de Transmissão

de Cargos do Distrito. Em razão da pandemia Covid-19, a Assembleia foi

on-line, na noite de sábado, 4, com a participação de aproximadamente 300

pessoas. Ao substituir o Governador 2019/20, André Vilaverde Moutinho,

Almança, que é de São Sepé, deu posse a Equipe Distrital 2020/21; aos

Governadores Assistentes das dez Áreas do Distrito; aos presidentes de

Clubes de Rotary; de Rotaract, Interact; Rotary Kids e Casa da Amizade.

Em um discurso de otimismo, Almança falou dos desafios e da importância

do Rotary International no enfrentado a pandemia e no apoio às

comunidades.

Com ênfase no lema do Ano Rotário, “Rotary Abre Oportunidades”,

o Governador do Distrito 4780 desafiou os companheiros a expandirem as

ações e trabalhos em prol da população, seguindo a missão da instituição de servir. A esposa do Governador, Celeni Almança, prestou homenagem a

companheira do Governador Vilaverde, Andreia Becker. Em nome dela,

Celeni enfatizou o trabalho e a importância da participação da mulher no

Rotary. A Cerimônia foi abrilhantada pelas homenagens de integrantes dos

clubes e da família do casal Governador. Segundo Almança, mesmo com o

distanciamento controlado, os clubes estão realizando reuniões on-line e,

está mantido o roteiro da Visita Oficial do Governador aos clubes do Distrito – uma das funções do cargo. Contudo, a participação do

Governador será remota, à distância, até o retorno presencial.