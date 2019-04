Almir Júnior e Luan doam uniformes para ajudar Cristian

Segue o tratamento contra o câncer para o garoto Cristian. A família, que ainda luta para arrecadar recursos para o tratamento foi surpreendida com novas doações nessa semana.

Sensibilizados com a situação do garoto, os esportistas Almir Júnior, considerado o maior atleta do mundo em 2018, e Luan, jogador do Grêmio, enviaram para a família uniformes autografados para ajudar na captação de recursos. O contato com os atletas ocorreu através de Gustavo Brum, sepeense que reside na capital gaúcha há alguns anos, produzindo pelo estado diversos eventos de âmbito nacional e internacional.

Segundo Josué, pai do garoto, a ideia é nos próximos fazer uma rifa com estes prêmios.

Almir Júnior

Considerado uma das grandes revelações do atletismo brasileiro, em apenas 2 anos de se tornou o maior atleta do Brasil e segundo melhor do mundo no Salto Triplo, alcançando marcas expressivas nos campeonatos mundias (Barcelona e Birmingham) e Sul Americanos de atletismo.

Luan

Jogador profissional do Grêmio desde 2014 conquistou importantes títulos na carreira, como a Copa do Brasil, Recopa Sulamericana, Libertadores da América e Olimpíadas no Rio de Janeiro. Recentemente foi campeão gaúcho, e foi justamente a camisa utilizada nessa final que foi enviada para a família de Cristan da Rosa.