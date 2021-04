Alterações pontuais nas restrições da “Onda Roxa”

Conforme publicado anteriormente, aos serviços essenciais de mercados, minimercados, fruteiras, mercearias, padarias e açougues foram aplicadas as restrições da chamada “onda roxa”.

Com pontuais exceções, o retorno desses estabelecimentos quanto ao cumprimento das restrições foi positivo, assim como da comunidade, o que se refletiu na diminuição significativa de circulação de pessoas.

Quanto ao reflexo no sistema de saúde, ainda é cedo para relacionar qualquer diminuição ou não, às medidas de restrição trazidas pelo Município.

Contudo, visando sempre estabelecer um equilíbrio nas determinações, a Administração Municipal, em análise ao cumprimento das determinações de grande parte da comunidade e dos estabelecimentos, bem como no intuito de minimizar os prejuízos financeiros que as restrições acarretam, antecipa a informação da seguinte alteração de funcionamento e atendimento dos mercados, minimercados, fruteiras, mercearias, padarias e açougues:

Feriado (02/04): até às 12h (meio dia) de sexta-feira todos os estabelecimentos acima referidos poderão realizar o atendimento e recebimento de público no local. Porém, a partir das 12h, exclusivamente nos sistemas de “pegue, pague e leve” ou atendimento na porta ou telentrega para os minimercados, fruteiras, mercearias, padarias e açougues, enquanto para os mercados (porte médio ou grande) segue somente o sistema de telentrega. Ambos com permissão de funcionamento nesses sistemas até às 02h;

Sábado (03/04): das 05h às 22h todos os estabelecimentos acima referidos poderão realizar o atendimento e recebimento de público no local (horário limite do Decreto do Estado);

Domingo (04/04): todos os estabelecimentos acima referidos deverão estar fechados.

Assim como na semana anterior, a Administração Municipal solicita a colaboração de todos, da mesma forma que se coloca à disposição para auxiliar nos esclarecimentos que se fizerem necessários.

Todos os protocolos sanitários como: uso de máscara cobrindo boca e nariz, higienização das mãos na entrada do estabelecimento e das áreas comuns, devem seguir sendo respeitados.

Relembra que a Fiscalização Municipal seguirá atuando no intuito de orientar e autuar, caso seja necessário, aqueles estabelecimentos que, mesmo advertidos, seguirem descumprindo as determinações de funcionamento do Estado e Município.