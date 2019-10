Alto volume de chuvas causa transtornos no município

O Intenso volume de chuvas que se precipita sobre o estado desde a segunda-feira, 28, acarreta transtornos em diversos municípios da região. Em São Sepé a situação não é diferente, situações recorrentes, em locais pontuais, indicam que a natureza sabe se impor.

O tráfego Ponte do Passo do Fraga, esta totalmente interrompido e a forte correnteza pode comprometer suas cabeceiras. Somente depois das águas baixarem será possível um diagnóstico mais exato. Na estrada que vai para o Terceiro Distrito, os alagamentos são recorrentes e, segundo moradores as localidades estão ilhadas esperando que as águas baixem. Na Praça das Mercês uma árvore caída aguarda ajuda para ser recolocada no lugar. Comunidades do interior relatam que estão sem energia elétrica. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, as equipes encarregadas fazem os levantamentos necessários e os reparos possíveis dentro das condições do tempo, e fazem um alerta: É importante que a população tome os cuidados necessários para evitar imprevistos e acidentes.

Conforme os boletins meteorológicos, a partir desta quinta-feira, 31, a instabilidade deve perder força sobre o Estado.

Fotos Roberto John