Alucinados estréia neste domingo pela Copa Diário de Futebol

Competição reunirá 20 agremiações de 11 municípios região. Alucinados Por Futebol esta no grupo B.

Dona de um dos maiores contingentes de clubes e atletas amadores do país, a Região Central ganha um novo campeonato em 2017. Iniciou neste mês de agosto a 1ª edição da Copa Diário de Futebol Amador. A competição, organizada pela Liga Santa-Mariense de Futebol Amador (LSFA), terá o apoio e a divulgação do jornal Diário de Santa Maria.

O intuito da competição é dar visibilidade a agremiações das cidades da região central. De acordo com o presidente da Liga, Danilo Silva, serão ao todo 20 equipes de 11 municipios disputando a 1ª edição da Copa Diário. Serão mais de 800 pessoas envolvidas diretamente no evento, entre jogadores, comissões técnicas, diretorias, arbitragem e organizadores.

A equipe do Alucinados Por futebol, que representará São Sepé, estréia neste domingo (27) em Santa Maria contra a equipe do Boca Juniors de Camobi. O time sepeense vem treinando forte nas ultimas semanas realizando amistosos contra equipes de outras cidades.

Para a direção do Alucinados, a competição tem diversas dificuldades, tanto jogos contra grandes adversários como também financeiramente para o clube, pois terão diversos gastos com transportes. “A expectativa é fazer um campeonato dentro da nossa realidade, temos ciência que teremos dificuldades principalmente financeiras, já estamos em busca e alguns patrocínios, mas contamos com a ajuda dos próprios atletas para viajar”, ressalta o presidente da equipe Maicon Cardoso.

Ainda segundo o presidente a equipe busca fazer a melhor campanha nesse tipo de campeonato, que é a continuação da extinta Copa a Razão. “Vamos buscar a melhor campanha de uma equipe sepeense, o qual, quem foi mais longe, foi o Clube Bento Gonçalves em 2001 chegando as quartas de final, de lá pra cá São Sepé teve representantes como, Tabajara, CMD São Sepé, e o Próprio Alucinados por Futebol, agora é a primeira participação de uma equipe Sepeense na Copa Diário e estamos orgulhosos e felizes por fazer parte desta história e estar representando a cidade”, finaliza.

A equipe do Alucinados Por Futebol esta no grupo B com Boca Juniors (Santa Maria), Grêmio Esportivo (São Pedro do Sul), Grupo Cacequiense (Cacequi) e Combinado de São Vicente do Sul. O Alucinados terá seu primeiro jogo frente a sua torcida, no domingo dia 03 de setembro, contra a equipe do Grupo Cacequiense.

Ficha Técnica

Atletas

Marcione Pereira, Flavio Tição, Marcio Brum, Adriano Silveira, João Esturdio, Vagner Santos, Geovani Pereira, Klinger Jhon, Elisandro Silveira, Guilherme Leão, Rafael Somália, Matheus Leão, Murilo Silva, Leley Cardoso, Roger Rosso, Renan Souto, Mateus Fraga, Gabriel Cardoso, Dener Machado, Gustavo Silva e Carlos Alves

Treinador: Rudnei Cardoso

Auxiliares: Milton Pilar;

Massagista: Milton Cita;

Presidente: Maicon Cardoso;

Assessoria de imprensa: Douglas Medeiros