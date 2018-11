Alunos da APAE tem tarde de muita diversão

O 2º Circuito Cultural de Formigueiro encerrou suas ações no último dia 14, com intervenções artísticas que contemplaram os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Formigueiro – APAE, em uma tarde de atividades lúdicas, realizadas por artistas interpretando personagens diversos.

Foram momentos de muita alegria e brincadeiras, onde os participantes puderam interagir com os atores. As ações tinham como finalidade, além do entretenimento, o estímulo à expressividade e o imaginário dos alunos da APAE.

Segundo Claudete Morim Pereira, Coordenadora e proponente do projeto, foram alcançados os resultados almejados: “Conseguimos levar cultura a todas as escolas de ensino fundamental, favorecendo alunos, principalmente os da área rural, que ainda tem dificuldade de acesso a ações culturais. A alegria era visível em cada um dos alunos”.

Esse projeto é uma produção de Claudete Morim Pereira, patrocinado pela Arrozeira Sepeense S/A e financiado do PRÓ-CULTURA – LIC RS