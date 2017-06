Alunos desenvolvem projeto voltado ao meio ambiente

Um projeto voltado à preservação do meio ambiente está sendo desenvolvido por alunos da escola municipal Padre Theo. Meio Ambiente? Tô Dentro tem a finalidade de contribuir para a formação de cidadãos conscientes e aptos a atuarem na realidade socioambiental da cidade e da comunidade onde vivem, de modo comprometido com a vida.

O trabalho cujo intuito é colaborar para a formação de valores e atitudes de respeito e preservação da natureza vem sendo realizado, esta semana, por alunos do 3º e 5º anos da escola. Uma das tarefas do projeto é a plantação de uma muda de ingá na praça central e outra no parque ambiental. Além dessa espécie, os estudantes do 3° ano produzem outras mudas de árvores nativas em um pequeno viveiro. No final do ano, cada um levará uma muda para sua residência e a plantará.

Múltiplas Atividades

Além da produção das mudas e do plantio, o projeto também tem outras atividades, tais como: revitalização dos jardins da escola; visita à secretaria do meio ambiente para buscar informações sobre o controle de retirada de areia da beira do Rio São Sepé; produção de texto a respeito das informações colhidas; viagem de estudos ao horto florestal de Santa Maria e visita à nascente do lajeado do moinho. A iniciativa também incentiva a conscientização e a separação do lixo da escola, entre outras.

“Acreditamos que devemos despertar o interesse dos alunos pelo cuidado e amor à natureza desde cedo.”, ensina a professora Elisares schirmann Ineu. Ela, Andreia Luiz e Cleana Correa Brum são as educadoras envolvidas no projeto ambiental. Meio Ambiente? Tô Dentro faz parte do programa A União Faz a Vida, uma parceria entre Sicredi e prefeituras da região.