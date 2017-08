Amigos do PDT fazem mobilização

Uma mobilização que contou com a presença de militantes de diversos partidos políticos, simpatizantes do PDT de São Sepé, reuniu 300 pessoas no CTG Ronda Crioula na noite da última sexta-feira, dia 25. O evento contou com a presença do pré-candidato a governador pedetista Jairo Jorge, além dos deputados federais Afonso Motta e Pompeo de Mattos. Os vereadores Tavinho Gazen, Zilca Camargo e Lauro Ouriques, de São Sepé, Marcio Bins Ely, de Porto Alegre, Seila Trindade, de Formigueiro e Paulinho de Odé, de Canoas, participaram da mobilização. Representando o Diretório Nacional do PDT, o deputado federal suplente Flávio Zacher manifestou a alegria de participar de evento político em um período de tantos questionamentos sobre a política. “Estive essa manhã (sexta) com nosso líder Alceu Collares, que mandou um abraço para os sepeenses e lembrou das conquistas da cidade quando o PDT esteve no Palácio Piratini”, disse. Afonso Motta, em sua manifestação, esclareceu alguns pontos da reforma política que está no congresso, além de ressaltar a importância de debates fora do período eleitoral. O ex-prefeito de Canoas, jornalista Jairo Jorge, palestrou sobre o momento político, o PDT e os desafios do Rio Grande do Sul a partir de 2019. “Respeitamos todos os governantes que chefiaram o governo estadual, mas há um sentimento de retrocesso em cada novo período. Temos que criar um sentimento de esperança, com s valorização dos servidores, dos professores, dos policiais. Tem sido uma solução dos governos atirar a pedra no David, que é magro e franzino, e não no Golias. Porque atrasar salários e não enfrentar os bilhões das isenções? Porque propor privatizações sem plebiscito? Quem são os interessados?”, questionou. O presidente estadual do PDT Pompeo de Mattos encerrou o encontro esclarecendo que o PDT fará debates até maio do ano que vem para formatar um Plano de Governo. “Precisamos de todas as comunidades para debater o interesse do Rio Grande do Sul. Jairo Jorge já fez 250 diálogos como este aqui de São Sepé desde o início dessa caminhada. Até o final do ano teremos conversado com militantes das 497 cidades gaúchas”, concluiu. No encontro, diversas lideranças apresentaram demandas para os parlamentares e para inclusão no futuro Plano de Governo do PDT. Entre os pedidos, os ex-vereadores Airo Lima e Onessimo Curto apresentaram o projeto da nova sede do Grupo Caami, que está buscando recursos para início das obras.